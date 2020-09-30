食安會報停開15個月！ 江啟臣連4次質問 蘇揆語塞

政府將於明年元旦開放含瘦肉精的美國豬肉進口，引發國人擔心，而行政院長蘇貞昌昨(29日)赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢，國民黨立委江啟臣質詢時，上次政府召開食安會報是何時，問了四遍「食安會報開了沒？」蘇揆一時語塞答不上來。對此，網友則留言寫下，「霸氣呢？」、「夠了，有停車場車位重要嗎？」

江啟臣在立法院質詢時指出，最近不管哪家媒體的民調，都有6到7成民眾把食安視為最重要的，更甚於希望強化與美國經貿關係或簽自由貿易協議，接著問蘇貞昌，「食安會報開了沒？」蘇貞昌表示「所以政府一定」，這時江啟臣打斷，連續又再問三次「食安會報開了沒？」最近一次召開是哪時的事？蘇貞昌一度發楞，接著開口說「政府相關部會，包括」，這時江啟臣受不了打斷。

而質詢影片曝光後，也引起許多網友在批踢踢上熱議，很多人說「這樣講就是沒做」、「要他回答4或84真的很難耶」、「酸屁，食安有停車場重要嗎？答不出來又怎樣」。

至於食安會報部分，行政院發言人丁怡銘回應表示，真正決定開放標準、專業評估的是各種「諮議會」，關於美豬美牛專家諮議會是在衛福部開，不僅有開且有結論；另外，政院食安辦公室只要有需要，隨時可召開相關督導會議，解決事情更有效率。

(中時新聞網)