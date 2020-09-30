共軍機艦近來頻頻擾台，台海情勢籠罩著詭譎的氛圍，而是否會全面恢復徵兵制的議題也受到矚目，台北市議員徐巧芯於指出，應全面將募兵制調回徵兵制，並推動「全民皆兵」讓女性也都服兵役，但替代役體位的民進黨桃園市議員王浩宇竟「我沒有要喔！」引發大批網友灌爆王的臉書，猛嗆「俗辣」、「台獨分子只出一張嘴！」

面對日益緊張的兩岸局勢，徐巧芯指出，很多人認為所謂的「男女平等」為男生服兵役、女性不用，但其實這樣才是壓縮了性別平等的可能性，女性不僅可以強化後勤補給技能，也可以提升國軍軍事素養、區域情勢等，「女性應該要當兵，她自己也願意」，尤其替代役畢的王浩宇也有講。

對於王浩宇脫口說「我沒有要喔」，徐巧芯大酸，若真的要打起來，王對軍事各方面都不懂，對國力也沒有幫助，許多人成天出言喊打喊殺，但只要被問到兵役，就龜縮起來能閃則閃，這種躲避地態度，只會造成兩岸的不安，面對隨時可能到來的風險，完全沒有幫助。

王浩宇對此在臉書發文辯稱，自己當時是回應徐「我們也要喔」，很多人誤會替代役不用打仗、戰爭跟替代役男無關，但真相是替代役在戰爭時，也要接受動員徵召，一樣要承擔戰爭的風險。徐巧芯回批，未來若看到有人喊打喊殺卻不敢當兵的，千萬不要相信他的話，並請全民一起將「決心」準備好，共同承擔。

(中時 )