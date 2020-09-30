曾是台大學霸的27歲朱姓男子，今年初參選立委，當時主要政見是力推「性交易合法化」，落選後為了解「性產業」狀況，五月間到北市林森北路一家牛郎店當男公關，但他日前向媒體爆料，險遭一名女客人拉到廁所硬上，後來男店長趁他喝茫時，將他帶到休息室性侵得逞。對於朱男的指控，該店長出面說出事發經過，他強調，事發當日與朱男是一夜情關係，事後朱男還與他擊掌道別。

該店長向「鏡週刊」表示，事發當天兩人都有酒意，才會在休息室發生一夜情，事後朱男還與他擊掌道別，當時沒看到朱男有任何不悅或被逼迫。

朱男事後對店長提告性侵，但檢方調查後對店長不起訴。店長秀出不起訴書自清表示，檢察官勘驗監視器畫面發現，當時朱男仍可自行走路，與他聲稱的喝得爛醉「腦袋沒辦法想事情」不符，因為缺乏其他積極證據佐證，所以認定罪證不足，予以不起訴處分。

對於朱男指控2人發生關係後為何要求他離職？店長表示，朱男與同事相處不融洽，加上客人對他頗有微詞，才會在事後傳訊息通知他「不用再來」，朱男不滿找他理論，還要求付他資遣費，因為朱男到職不到一個月，還在試用期，當天才會給他1000元車馬費，請他離開。

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(中時新聞網)