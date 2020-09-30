昨日（29）公民監督國會聯盟（簡稱「公督盟」）公布第10屆第1會期優秀立委評鑑結果，民進黨共有22位獲獎，國民黨僅立委林奕華與林思銘2位獲獎；小黨則表現出色，各獲獎人數分別為時代力量3位、民眾黨2位、基進黨1位，引發熱議。歌手轉戰政壇的民進黨立委余天曾挨批「0質詢」，當時還以「都有書面質詢」回應，本會期又被列入「待觀察」名單；公督盟表示，這個會期余出席率高達100%，口頭質詢卻僅5次，兩者相差甚遠令人遺憾。

年初余天因「0質詢」遭外界揶揄「佛系立委」，余還解釋：「不是零質詢，我每次都有書面質詢。書面質詢時，部長還要到我辦公室解釋質詢的東西。因為有一陣子又選舉，家裡出事情，所以比較沒有時間，但是我會期百分之百每天都有報到。」

公督盟29日發布新聞稿，表示：「本會期的待觀察名單有七位委員，為第九屆以來待觀察立委最多的會期，分別是：經濟委員會民進黨籍的蘇震清委員、國民黨籍的陳超明委員及廖國棟委員；財政委員會民進黨籍的余天委員；教育及文化委員會無黨籍的高金素梅委員；交通委員會國民黨籍的傅崐萁委員、無黨籍的趙正宇委員。」

公督盟指出：「余天委員雖於財政委員會出席率達100%，惟其僅口頭質詢5次、質詢率僅25%，參與審查率亦與所屬委員會平均相差19.52%，相差甚遠。余委員並非首次就任立法委員，如此表現未展現出立院熟手的姿態，未能發揮立委職能相當可惜。」

(中時新聞網)