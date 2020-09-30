台灣藝人歐陽娜娜將在大陸十一國慶高歌《我的祖國》惹風波，甚至有可能違法遭懲處，有網友挖出她7月時曾在節目痛哭的片段，哭哭啼啼的說「想念台北的朋友」，如今看來卻格外諷刺，被許多網友挨批「好假」。

歐陽娜娜7月時錄製大陸實境秀《嚮往的生活》，與女星張子楓深聊內心話，她表示自己有很多不開心的情緒，在演藝圈也沒有交到什麼朋友，感情要好的都是以前的同學，但是他們都在台北，根本沒有時間聯絡、維持感情，她問張子楓：「我可以再多待一天嗎？要跟你待在一起，跟大家待在一起，不然會很不開心，每天都睡不著」。

獲得張子楓的同意後，歐陽娜娜又再問主持人何炅一樣的問題，何炅想都沒想立刻答應，她馬上向前給予感謝的擁抱，當何炅也伸手回應擁抱時，歐陽娜娜的情緒突然湧上，忍不住在眾人面前掩面痛哭，惹得一旁的許光漢忍不住安慰：「壓力大對不？」並伸手拍拍她的肩膀釋出善意，何炅看了心疼地表示：「她在這哭，就是最好的，就是排泄，因為妳在日常生活當中，都沒有機會可以跟懂妳的人一起」。

歐陽娜娜7月時在節目上痛哭，表示想念台北的朋友。（圖／翻攝自YouTube-芒果TV生活風尚頻道 MGTV Life Style Channel）

歐陽娜娜登央視惹爭議，對此，行政院長蘇貞昌揚言取消歐陽娜娜等參與對岸國慶表演活動藝人的健保，文化部隨即表示「蒐證中」，陸委會也表示如果有涉及違反「兩岸人民關係條例」相關規定，可處十萬以上、五十萬以下罰鍰，並得按次連續處罰。

(中時新聞網)