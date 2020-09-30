國民黨主席江啟臣昨天深夜在臉書發文，直指「跨部會食安會報超過一年沒開！食安混到底！萊豬還要來？」繼他28日質詢經濟部長王美花，王美花竟然不知道自己是食安會報委員之一，他29日再質詢行政院長蘇貞昌，蘇揆似乎也不知道自己是召集人，連食安會報都不知道，甚至不召開，這樣的政府說要顧食安，能相信嗎？

江啟臣說，根據食品安全衛生管理法第2條之1規定，行政院必須設置食安會報，職司跨部會協調食品安全風險評估及管理措施，建立食品衛生安全之預警及稽核制度，至少每三個月開會一次，必要時得召開臨時會議。並由中央主管機關衛福部負責幕僚事務。食安會報的召集人是行政院院長、執行長是衛福部部長陳時中。

他指出，這是法律規定的義務，竟超過一年沒有召開，我請教蘇院長，作為召集人，宣稱要護食安的政府為什麼不召開？難道民進黨政府面對食安問題是混到連作秀都懶了嗎？

江啟臣說，瘦肉精開放為攸關國民健康之重大政策，涉及機關包括經濟部、農委會、財政部、教育部等機關，這次更牽涉國防部的國軍伙食問題，難道不用專責跨部會協調的食安會報討論？不用透過食安會報建立相關的食品安全風險評估及管理措施，還有預警及稽核制度？

他質疑，總統在8月28日採用突襲的方式，直接宣布開放瘦肉精，食藥署在各方要求下到8月31日才願意公佈風險評估報告，農委會、衛福部公告的預告期也僅7天。開放瘦肉精之前行政院的食安會報開了沒？討論過沒？結論又是什麼？

江啟臣說，整個瘦肉精開放過程，行政程序本末導致，除了侵害民眾知的權利，也剝奪人民參與政府決策過程的表達權利，連身為國民健康主管機關和行政院食安會報完全被排除在決策過程之外？

江啟臣強調，根據食藥署網站顯示，食品安全會報會議紀錄僅提供至 2019年6月21日，之後未再更新，迄今已超過1年3個月，依每三個月召開一次之規定，至少四次例行會議沒有召開，食安會報是否已經停擺？當初因為食安問題事涉跨部會，特別提升食安管理層級，改由行政院長擔任召集人，促使跨部會協調工作得以順利遂行，瘦肉精開放涉及多個部會，究竟有無在食安會報討論過？

江啟臣也質疑，還是因為總統一聲令下，政策已定，所有部會官員只能順從配合。而食安會報成員除部會首長外，更有專家學者、民間團體代表，難道為了封鎖消息、隱匿資訊，刻意不召開食安會報，不讓專家學者、民間團體表達意見，寧願違法不召開也不願意聽民意？

(中時 )