沃爾瑪將對塔塔集團的超級App投資250億美元 09:072020/09/30 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為打入印度電商市場，根據媒體引述內情人士的消息透露，沃爾瑪正與印度塔塔集團就對後者「超級app」投資250億美元進行談判。 這項預定今年12月或明年1月將在印度推出的超級app，將把塔塔目前所有消費業務，包括醫療保健、雜貨採購、保險、時尚與電子等都納在其中。 沃爾瑪已聘僱高盛為這項投資交易進行諮詢，希望能與塔塔共組合資企業，並將沃爾瑪的Flipkart也涵蓋在內。 (工商 ) #沃爾瑪 #塔塔 #超級 #app #印度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨年首度移師高雄港 漢來先推「網美小旅行」專案 16:232020/09/29 旅遊 10月13日開跑 Prime Day年度購物節助攻 亞馬遜Q4獲利 可望攀新高 04:102020/09/29 全球財經 TikTok禁令 11月執行有難度 04:102020/09/30 全球財經 中油四大投資 狠砸1,186億 04:102020/09/30 財經要聞 陸港觀盤－中國國債納入國際指數的意義 04:102020/09/30 全球財經 日電信資費高 政府列改革重點 04:102020/09/30 全球財經 科學家每天供上萬隻「吸血魔」叮咬 皮膚布滿腫包超駭人 16:432020/09/29 搜奇 新潤、亞昕、白天鵝、海悅聯手 南港推百億雙塔住宅 04:102020/09/29 產業．科技 俄羅斯構思兩段式「未來坦克」 防護足火力猛 20:352020/09/29 軍事 美駐華大使：美中關係珍貴 但須對等 04:102020/09/30 國際大事 財經熱門新聞 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 要聞 美國總統辯論表現 分析師形容有如「K.T.V.」 - 財經 - 工商 恆大債務風暴 陸國務院擬出手拯救 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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