為打入印度電商市場，根據媒體引述內情人士的消息透露，沃爾瑪正與印度塔塔集團就對後者「超級app」投資250億美元進行談判。

這項預定今年12月或明年1月將在印度推出的超級app，將把塔塔目前所有消費業務，包括醫療保健、雜貨採購、保險、時尚與電子等都納在其中。

沃爾瑪已聘僱高盛為這項投資交易進行諮詢，希望能與塔塔共組合資企業，並將沃爾瑪的Flipkart也涵蓋在內。

(工商 )