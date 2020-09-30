消息人士指出，谷歌母公司Alphabet斥資21億美元收購Fitbit案，可望獲得歐盟反托拉機構的批准。

據了解，Alphabet已向歐盟執委會提出新的讓步，以減緩後者對該交易恐將增強谷歌在線上廣告與資料蒐尋地位的憂心。

路透表示，谷歌先前曾提議將在谷歌廣告上限制Fitbit資訊的使用，並且將緊縮對該過程的監督。

(工商 )