谷歌收購Fitbit案可望獲得歐盟放行 09:072020/09/30 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士指出，谷歌母公司Alphabet斥資21億美元收購Fitbit案，可望獲得歐盟反托拉機構的批准。 據了解，Alphabet已向歐盟執委會提出新的讓步，以減緩後者對該交易恐將增強谷歌在線上廣告與資料蒐尋地位的憂心。 路透表示，谷歌先前曾提議將在谷歌廣告上限制Fitbit資訊的使用，並且將緊縮對該過程的監督。 (工商 ) #Fitbit #谷歌 #獲得 #歐盟 #Alphabet 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反制美追殺 陸專家警告NVIDIA砸1兆併購ARM恐告吹 14:302020/09/29 財經 TikTok禁令 11月執行有難度 04:102020/09/30 全球財經 大中華基金 今年漲兩成 04:102020/09/30 投資理財 王子雜誌創辦人 千風之歌悼獄友 04:102020/09/29 藝文副刊 進軍歐盟 台灣企業首選荷蘭 04:102020/09/29 產業特刊 台商回臺 穎崴科技砸32億楠梓設半導體中心 11:372020/09/29 財經 拜登獲得諾貝爾和平獎提名 成為川普「另一戰場」的對手 21:152020/09/29 國際 《國際產業》谷歌來硬的 Play Store明年強制抽佣3成 10:342020/09/29 財經 TikTok下架令 美聯邦法院喊卡 04:102020/09/29 兩岸要聞 美縮水版紓困案闖關 規模2.2兆美元 04:102020/09/30 全球財經 財經熱門新聞 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 即時 散戶瘋了！ 汎德申購狂爆估「吸金」3棟101 - 財經 葉松年花25年 完成史上最「牛」都更案 - 財經要聞 - 工商時報 今宣布 台美簽署MOU 合搶新南向基建 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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