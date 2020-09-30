五人幫中的Elin（右１）是身家400億貴婦。（圖／翻攝自小鬼黃鴻升微博）

Ryan和王陽明因為超跑結為好友。（圖／翻攝自sunnyboyyy IG）

「小鬼」黃鴻升16日猝逝，享年36歲，上周五家屬在二殯為他舉行火化儀式，最後花葬在陽明山「臻善園」。而和小鬼生前私交甚篤的華岡五人幫，許瑋甯、楊丞琳也現身送好友最後一程。今(30日)週刊報導，起底其中一位神秘成員，是嫁給富二代的貴婦Elin，公公是龍麟建設董事長葉松年，身家約400億。

小鬼和楊丞琳、許瑋甯等人過去是華岡藝校同窗，再集結兩位圈外好友，被封為華岡五人幫，五人交情深厚，又因為小鬼與楊丞琳過去初戀交往分手後並未交惡，更讓這段關係彌足珍貴，五人過去往往聚會都會曬出合影，讓粉絲見證好交情，未料小鬼先前在聚會前一天過世，讓許瑋甯難過寫下：「原本你說要工作，我們會照常舉行，為你留一個位置，因為明天不用工作，你可以來參加了⋯⋯。」

而對於小鬼離開，楊丞琳曾說：「我覺得能夠與他相遇，是我這輩子的福氣」，「我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是」，「講到黃鴻升和楊丞琳，很容易被提到初戀這件事，相信這部份讓你困擾很久了吧，連你離開，媒體還是會提及，畢竟感情能昇華，在這世界上是比較罕見的」，強調這份情誼永遠不變。

據《鏡週刊》報導，而在五人幫中，常出現在許瑋甯社群網站的Elin其實來頭不小，富二代老公Ryan和王陽明因為超跑結為好友，Ryan的爸爸還是推動東區正義國宅都更案「Diamond Towers」的葉松年，Ryan跟Elin生有3個孩子，而Elin保養有道，身家十分驚人。

(中時新聞網)