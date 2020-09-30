在共和黨候選人、美國現任總統川普與民主黨總統候選人拜登的第一場電視辯論會即將登場之前，投資人縮手退至場邊觀望，周二華爾街股市收低，結束連續3天的升勢。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布的最新數據顯示本月美國消費者信心衝破市場預期，並創下17年來最大升幅，一度帶動美股盤初走高。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公布眾議院民主黨陣營新提出之規模達2.2兆美元的新冠紓困法案，顯示朝野兩黨間的拉鋸戰或許將取得進展。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌131.4點或0.48%，為27,452.66點。標普500跌16.13點或0.48%，為3,335.47點。那斯達克綜合指數跌32.28點或0.29%，為11,085.25點。

標普500指數11大類股，除通信服務股小漲0.28%之外，其他所有類股全面收黑，能源與金融類股跌幅最大，分別收跌2.73%與1.15%。

美股三大指數全面收黑，市場領頭羊蘋果、微軟與亞馬遜回吐周一的漲勢，對標普500指數與那斯達克指數的打擊最大。

紐約Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，今晚的總統辯論會可能改變市場，投資人不太可能在此之前大手筆佈局。目前市場顯然由華府所發生的事推動，無論是財政激勵措施，或是總統大選。

雖然這場選舉將對不同的產業領域造成影響，尤其是醫療保健、綠能與川普的企業減稅受惠者，但高盛分析師預期，民主黨在白宮與國會兩院大獲全勝，到2024年都有利於標普500指數走勢。

Carter並表示：「我們認為不管是川普或是拜登勝出，市場都能接受，但他們需要知道誰是贏家。但現在投資人越來越擔心11月能否有一個明確的贏家，因為有如此多的郵寄選票，需要一些時間計算。」

投資人正密切關注兩黨候選人川普與拜登的第一次正面對決，這場辯論會預計於周二晚間從克利夫蘭市播出。最新民意調查顯示，拜登在全國與一些搖擺州取得領先。

距離9月和第二季結束僅剩幾天，美股三大指數的月線料將為3月以來首次收黑，但儘管9月下跌，但標普500與那斯達克指數仍將分別創下自2009年與2000年以來的最佳雙季表現。

個股方面，Sorrento Therapeutics大漲14.3%，該公司的新冠狀病毒候選抗體在研究中展露希望。

Fitbit大漲5.8%，路透社報導，Alphabet以21億美元收購該健身追蹤器製造商的交易可望獲得歐盟批准。

(時報資訊)