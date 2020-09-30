綠界科技(6763)推出ECTicket禮票券發行平台，主打『一站式快速完成』禮券、票券的發行及核銷等所有服務，無論店家是實體通路或者虛擬業務，都可藉由綠界協助信託代理發行票券，還可以採購綠界發行的行銷贈品券舉辦行銷活動、企業贈禮。

根據波仕特市調公司「2018台灣電子券市場大調查」報告指出，2018年台灣電子券普及率高達近9成，且調查結果也顯示，電子票券的滿意度高達8成以上。台灣總體禮券市場規模約400億元，電子票券最大的問題就是履約信託，店家要發行票券需要進行價金保管、履約信託，小店家申請時，一般很難通過銀行的風險控管機制，多數僅有被百貨、賣場、便利商店或連鎖餐廳等大量使用。

綠界科技表示，近年來因政府對數位科技大力支持推動下，台灣的電子支付及數位消費已日漸成熟，電子禮票券市場也逐漸站穩腳步，而綠界憑藉自身20多年第三方金流的經驗，協助與銀行交涉，完成企業發行票券價金保管、履約信託最艱難的一步。

綠界科技表示，過往準備一個行銷活動，行銷禮品的採買發送，依據活動的規模，往往需要1到3周不等的籌備時間，從選品，點收保管，包貨，寄送，各個流程都需要需多的人力投入。小量多樣購買更是常常找不到合適的管道做統一的採購，造成行銷活動籌辦上的困擾。如尋求發行票券的平台，多半會收取高額的佣金或手續費，綠界為了減少會員發行票券的困難點，自去年起開始規畫禮券、票券發行的服務，望能幫旗下會員開拓賣券的新市場，突破銷售困境增加營業收入。

綠界的禮票券發行平台主要分為發行及採購兩種不同類型，發行禮票券的業務主打一站完成所有事，只要審核通過，便可完成包含「信用卡收單」、「銀行價金保管」及「序號產出核銷」全部流程，店家亦可選擇印出防偽的實體紙本券；而採購禮票券則提供四大超商的商品兌換券及代金券，全台上萬家門市可以兌換使用，讓企業無須再為了行銷贈品及員工禮品而煩惱。

綠界科技上半年因新冠肺炎疫情，線上消費需求大增，業績屢屢突破新高，下半年再攻禮票券市場，持續大幅推升營收及獲利。

(時報資訊)