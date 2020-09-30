大聯盟季後賽由美聯外卡戰率先登場，雙城以美聯中區第一身分晉級，不過季後賽惡夢還沒結束，對上爆發偷暗號醜聞後，好不容易再度打進季後賽的太空人，雙城卻再度「軟手」，前田健太5局無失分好投，但游擊手普蘭柯(Jorge Polanco)9上卻發生接球失誤，讓太空人一舉攻下3分，最後以4比1贏球，雙城季後賽苦吞17連敗，寫下難堪紀錄。

日籍投手前田健太過去幾年在道奇時，季後賽都以牛棚投手身分出賽，繼2016年後再度以先發身份出賽，面對太空人賽揚投手「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)，前田頂住壓力5局僅被敲2安、無失分，另有5次三振，第4局一度有滿壘危機，不過用三振化解；而葛倫基則是投4局失1分，僅用79球就先退場。

太空人在第7局靠串聯安打攻下1分，雙方平手，9局上半雙城卻先自亂陣腳，一、二壘有人的情況下游擊手普蘭柯發生傳球失誤，大難不死的太空人攻佔滿壘，「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)靠保送擠回超前分，布蘭特利(Michael Brantley)補上2分打點安打，此局太空人攻下3分超前，最後以4比1拿下外卡賽首勝，在今年獨特的首輪外卡系列賽，3戰2勝的賽制中取得優勢，再贏一場就晉級。

過去雙城在季後賽苦吞16連敗，前4次都遭遇到洋基隊，並連輸10場，這次他們終於不是對上洋基，但面對太空人卻仍擺脫不了魔咒。今日輸球後，季後賽連敗紀錄堆高到17場，這不僅是大聯盟紀錄，也是北美四大運動中，季後賽最長連敗紀錄。雙城上一次在季後賽贏球要回溯到2004年。

太空人9上獲得一線生機後，攻下3分超前。（美聯社）

(中時 )