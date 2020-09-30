中秋連假交通疏運措施一覽表。（圖/高公局提供）

明天就是中秋節4天連假，國道又將塞爆！高速公路局預估，中秋連假將出現大量出遊車潮，高速公路中秋連假南下的交通尖峰需求為平日之1.6倍，以首日南下交通量最大；中秋連假北上交通尖峰為平日之1.5倍，以第3日北上交通量最大，假期間國道易有壅塞情形，高公局呼籲南來北往民眾可多加利用台61，避開國道車多壅塞路段。

高公局表示，中秋連假期間採取相關交通疏運，包括收費措施，單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)，中秋連假期間採單一費率。路段差別費率則是中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。暫停收費部份，中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。另外，針對不同國道路段實施的口高乘載管制、入口匝道封閉等措施，請留意高公局相關訊息揭露。

國道5南下易壅塞路段。（圖/高公局提供）

國道5北上易壅塞路段。（圖/高公局提供）

由於中秋連假和安心旅遊補助，預期花東國旅會湧入大批人潮，國道5恐現中秋連假史上最塞的情形。根據高公局預估，國道5南下壅塞時段為9/30，9-24時；10/1，0-2時及5-18時；10/2，6-17時。至於國道5北上壅塞時段為10/2，15-20時；10/3，12-24時；10/4，9-19時。

高公局分析，中秋連假期間將有大量旅遊旅次，請用路人多利用國道好走時段，較好走時段如下：10月1日、10月2日、10月9日及10月10日，南下旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。10月3日、10月4日、10月10日及10月11日，北上返回工作崗位之用路人，建議中午12時以前出發。

高公局表示，已規劃2條利用台61的替代道路，分別為台中(國3中港系統)至彰化市區(如附圖1)及新竹至台南地區間之往返。建議台中至彰化地區之用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區；另使用國道經新竹至台南間往返之用路人，橫向可多利用國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61。

國3中港系統至彰化市區南向替代道路圖。（圖/高公局提供）

新竹至台南雙向及國6舊正至台中雙向替代道路圖。（圖/高公局提供）

新竹至臺南地區利用橫向道路銜接台61路線圖。（圖/高公局提供）

另外，北向如遇國3西濱交流道封閉時(10月3日、4日、1日及11日)，可於西濱香山匝道經香山聯絡道至國3香山交流道進入國3，或續行至新竹，沿途均有標誌指引，建議出門前妥善規劃行車路線。

中秋連假首2日(10月1日及10月2日)每日0-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉措施，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改走替代道路(封閉時間及改道動線如附圖)，建議出門前利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，確實避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦。

(中時新聞網)