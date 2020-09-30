新北查獲一般旅館混充防疫旅館 侯友宜：全力查察 09:222020/09/30 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北查獲一般旅館混充防疫旅館，侯友宜要求全力稽查。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市觀光旅遊局查出新北市有一般旅館在租屋網混充是防疫旅館，導致返國不知情民眾入住與一般民眾混居，新北市長侯友宜在今日防疫會議要求觀旅局加強查察，也邀民眾一起檢舉，查出來該罰就罰，這是防疫很大的漏洞，要確保消費者權益。 觀旅局長張其強說，觀旅局查獲新北市某一般館在租屋網站上刊登，謊稱是防疫旅館導致有不知情國外返國需要居家檢疫民眾入住，觀旅局已協助民眾移往防疫旅館安置，並要求業者退費。 張其強指出，業者對其他旅客刻意隱瞞，型同混居，影響消費者權益受損，已要求業者到案說明。 (中時 ) #旅館 #防疫 #侯友宜 #防疫旅館 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口五股公共托育中心開幕 侯友宜：新北4年內再拼60家公托 17:292020/09/29 生活 快來碧潭打卡 月亮蛋糕慶中秋 04:102020/09/29 地方新聞 活烏龜放男童身上 侯友宜：開罰24萬20年不能從事托育 11:302020/09/29 生活 檢舉日租套房 桃發全台首筆獎金 04:102020/09/29 地方新聞 張嘉哲睽違5年挑戰全馬 笑稱像見前女友 15:162020/09/29 體育 分享防疫經驗 京台社區雲端連線 04:102020/09/29 兩岸新聞 布局第四季行情 13檔訂單滿手股 法人追捧 04:102020/09/30 證券．權證 2021渣打馬拉松 向勇者致敬 04:102020/09/30 運動天地 雲林偵破跨國賣淫集團 帶回33人 04:102020/09/30 地方新聞 酈英傑：台灣模式防疫經驗與對岸模式鮮明對比 10:492020/09/29 政治 生活熱門新聞 勞保年金先領還是後領好？專家1公式曝這樣錢領最多 - 生活 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 - 生活 史上最塞中秋車潮將現 國道聰明上路看這裡 - 生活 女兒頻喊「肚子痛」不想上學 母憂心被霸凌 真相曝光笑翻萬人 - 生活 台灣輸出案例 廈門多次採陰卻確診 陳時中：很納悶 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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