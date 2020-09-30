新北市觀光旅遊局查出新北市有一般旅館在租屋網混充是防疫旅館，導致返國不知情民眾入住與一般民眾混居，新北市長侯友宜在今日防疫會議要求觀旅局加強查察，也邀民眾一起檢舉，查出來該罰就罰，這是防疫很大的漏洞，要確保消費者權益。

觀旅局長張其強說，觀旅局查獲新北市某一般館在租屋網站上刊登，謊稱是防疫旅館導致有不知情國外返國需要居家檢疫民眾入住，觀旅局已協助民眾移往防疫旅館安置，並要求業者退費。

張其強指出，業者對其他旅客刻意隱瞞，型同混居，影響消費者權益受損，已要求業者到案說明。

(中時 )