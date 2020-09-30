中秋節前最後一個交易日，台股30日開在12,483.65點，權王台積電（2330）開低在430.5元，大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）則開在盤上，指數在平盤附近震盪。

美國總統川普、民主黨總統候選人拜登即將在美股盤後舉行首場辯論會，投資人紛紛退場觀望，使得道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數9月29日震盪走低。

道瓊工業平均指數9月29日下跌0.48％（131.4點）、收27,452.66點。那斯達克指數下跌0.29％（32.28點）、收11,085.25點。

費城導體指數上漲0.22％（4.88點）、收2,242.52點，創9月2日以來收盤新高。

法人分析，市場等待第一次美國總統選舉辯論結果，加上秋節長假效應，使台股成交量縮，從量價結構來看，台股在跌破季線後，攻堅氣勢明顯減弱，因為月線呈現下彎，顯示上檔壓力頗重。

29日盤中指數回補完畢9月23日及24日向下跳空缺口，但隨即大盤滑落到缺口下緣12,487點之下，空方力道依舊很強。所幸指數並未跌破5日均線，5日均線即將扣抵低指數，短線多頭只要沒有出現中長黑，仍然有機會整軍再向季線挑戰。

(工商 )