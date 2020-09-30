台灣之星總經理賴弦五總經理剖析5G發展，他提到，4G時代已有3G軟體應用成熟先機，激烈競爭為消費者創造合理費用，行動寬頻快速成長，卻也使產業從2015年一路衰退至今。消費者對於5G服務已有錨定的理想價格，且未見關鍵應用，對5G不願多掏腰包。

而今年初釋照，供給（頻寬僅270MHz）過低，且釋照制度對台灣產業造成極大壓力，若找不到節約成本的方案跟新事業機會，產業發展十分困難。

對於未來是否與台灣大或中華電洽談類似遠傳入股亞太電信的策略合作模式?賴弦五強調，一切都不排除，持開放態度、「我們很Open」。

台灣通訊學會29日舉辦「5G×數位轉型高峰論壇」 ， 五大電信公司包括中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五及亞太電信總經理黃南仁齊聚一堂，與行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗及蕭祈宏共同探討5G及數位轉型。

台灣4G服務快速成長，但行動通訊營收從2015年至今持績衰退， 2018年年衰退12.5％、2019年衰退7.9％ 、2020年上半年衰退5.4％，今年雖有5G服務 ，但行動營收不斷滾動，2021年預期仍然是衰退局勢。

賴弦五說， 5G至今尚未看到關鍵應用，但台灣已率先破了世界記錄，那就是5G標金飆高至全球第一， 5G釋照制度巳對整體電信產業造成很大壓力 ，若無節約成本、創造獲利的商業模式出現，面對高額標金、持績衰退的營收及低ARPU貢獻，產業經營會十分困難。所以遠傳及亞太電信整合，為的是分攤成本，因為標金及建設成本確實非常高。

賴弦五表示，台灣之星會持續發揮關鍵少數的力量，提供最高CP值的服務，力拼2023年5G全面涵蓋，2025年用戶突破400萬、5G滲透率80%，個人用戶營收成長108%。在B2B領域則拚跨界建構數位轉型價值鏈，專注與中小企業合作，讓2025年企業用戶營收占超過20%。

面對5G縮短城鄉差距的機會，賴弦五特別呼籲「偏鄉並非競爭區域，應開放網路共建避免浪費」。賴弦五提到，台灣離島面積占全國59.4%，人口卻只有全國3.5%。政府一直希望電信業者擴張偏鄉建設，五家業者合計有超過5,000座基站，實際涵蓋效益卻僅約1,200座。主因是政策補助規定促使業者得拼命在偏鄉建設固網，但效率低，且與國際趨勢不符。

他建議應參考英、美等國案例，優先普及行網，搭配偏鄉漫遊，共享涵蓋效益，避免重複的網路建設。建議NCC應思考調整規則，擴大偏鄉效益、節能減碳、提升服務品質，創造政府、業者、偏鄉三贏局面。

(工商 )