為響應政府呼籲，體恤農民辛勞，華南銀行日前（26日）宣布採購400箱斗六文旦，以實際行動支持國產文旦產銷，並透過台灣優質生命協會及第一社會福利基金會協助轉發，將最新鮮、營養、美味的時令水果分享給弱勢家庭歡度中秋佳節。

華南銀行力挺農民不落人後，近年來曾陸續採購火龍果、高麗菜、芭樂及文旦，轉贈給全國各縣市的弱勢團體、庇護工場、社區中心、安養院及育幼院等單位。今年中秋，華南銀行再度採購文旦，捐贈給台灣優質生命協會及第一社福，轉贈給獨居老人、弱勢兒童、遲緩兒、唐寶寶等弱勢家庭。華南銀行董事長張雲鵬表示，希望藉此機會，將斗六農民用心、用愛灌溉的文旦，在中秋前夕分享給國內各地弱勢朋友。

文旦營養價值極高，果肉富含蛋白質、維生素B1、B2、C等營養素，還具有健胃、潤肺、補血、清腸等功效，對於敗血病、腦血管疾病、糖尿病者是適合食療的水果，且文旦熱量低，有減肥、美膚的功能，是女性秋季最適宜的水果。

華南銀行深耕臺灣已逾100年，秉持「取之於社會，用之於社會」的初衷，落實企業社會責任不遺餘力。張雲鵬表示，本次華南銀行以實際行動守護果農，協助農產品產銷平衡，並進而將這份愛心傳送出去，與更多的朋友一起分享。此外，華南銀行也希望透過企業棉薄之力，呼籲社會大眾以實際行動關心國內農糧產銷，以實際行動支持農民。

(工商 )