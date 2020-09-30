英特爾表示，我們正處於產業的關鍵轉折點，資料數據呈現指數性增長，為獲得新的業務洞察力和創造營收的服務創造了巨大的機會。雲端工作負載逐漸趨於多元，網路也正在轉型以提供5G服務，人工智慧（AI）日益普及和擴展，更多的運算效能正向邊緣移動當中。

產業分析師提到了邊緣運算的發展，並指出到2023年時，全球所創建的資料數據將有75％位於資料中心之外。這些資料將位於工廠、醫院、零售商店和城市中，並由多種視訊形式所驅動。此外，有超過50％的資料數據將會接近資料創建地點，也就是邊緣的位置進行處理，儲存和分析，以提供適當的延遲、頻寬、可靠性、安全性和隱私性，以供橫跨市場的各種用途使用。

英特爾多年以來一直在進行邊緣運算的轉型，從工業到零售、再到電信等各個產業提供客戶價值。為了因應我們預期在2024年之前出現的650億美元邊緣晶片的巨大商機，英特爾正在不斷擴展我們的邊緣技術套裝解決方案，包括針對特定目的所設計、功能強大的晶片、開放與最佳化的軟體和工具，以及數百種預先設定的邊緣到雲端解決方案。

例如，奧迪使用基於英特爾技術的邊緣分析和機器學習，來推動其車輛焊接的自動化與提升關鍵品管流程，其工廠系統免除執行人工視察的需求。因此，奧迪使用可重複、基於英特爾技術的平台，同步將人力成本降低了30％至50％，並將焊接檢測的速度提高了100倍，僅有18毫秒的延遲，該平台現在可以加以延伸，推動其他工廠流程的自動化和最佳化。

為了進一步提供客戶所需的產品和解決方案，推動其業務發展，英特爾推出了兩款新處理器系列，這些處理器將為邊緣客戶帶來新的人工智慧、安全性、功能安全性和即時功能等特性。並肩共同開發矽晶片、軟體工具、硬體模組，加速各種垂直解決方案的上市時間，以便客戶快速進行其邊緣應用程式的客製化。

除了我們正在打造的產品之外，英特爾還培育了由1,200多個致力於邊緣運算的合作夥伴所組成的龐大生態系統，並與其保持互動。英特爾與夥伴的合作，完成了超過15,000個終端客戶部署，這些客戶幾乎遍佈所有產業，而這個數字正在迅速成長。憑藉英特爾多元的邊緣產品組合、強大的開發人員工具以及全球合作夥伴生態系統，我們目前正與埃森哲、博世、艾克森美孚、Lumen Technologies（前身為CenturyLink）、飛利浦、Sensormatic、Verizon和ViewSonic等組織，一起提供突破性的客戶價值。

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