英特爾第11代Intel Core處理器、Intel Atom x6000E系列，以及Intel Pentium和Celeron N與J系列為邊緣客戶帶來了新的人工智慧（AI）、安全性、功能安全性和即時功能。憑藉強大的硬體和軟體組合、無與倫比的生態系統以及全球15,000個客戶部署案例，英特爾提供了強大的解決方案以迎接2024年前將成長至650億美元的邊緣晶片市場商機。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，2023年，將會有高達70％的企業在邊緣處理資料。第11代Intel Core處理器、Intel Atom x6000E系列以及Intel Pentium、Celeron N和J系列處理器代表了我們在增強物聯網功能方面，邁出最重要的一步，同時透過AI和5G的進展，為這些功能奠定了基礎。

英特爾與客戶緊密合作，以建立概念驗證、最佳化解決方案並在過程當中收集回饋意見。第11代Intel Core處理器、Intel Atom x6000E系列以及Intel Pentium和Celeron N和J系列處理器所提供的創新，回應了整個物聯網產業所面臨的挑戰：包括邊緣複雜性、總持有成本和一系列的環境條件。

結合開發人員廣泛和無縫接軌的經驗，以及諸如Edge Software Hub的Edge Insights for Industrial和OpenVINO工具組的Intel Distribution之類的軟體和工具，英特爾透過最佳化與容器化的套件，支持感測、視覺、自動化和其他變革性的邊緣應用，幫助客戶和開發人員更快地將產品推向市場並提供更強大的成果。例如，第11代的SuperFin製程改進和其他增強功能結合之下，在第11代Core i5上運行的OpenVINO可提供驚人的AI效能：在每項產品中都只在CPU上運行的情況下，每秒推理速度較第8代Core i5-8500處理器提高2倍。

第11代Core處理器專門鎖定需要高速處理、電腦視覺和低延遲確定性運算（low-latency deterministic computing）的基本物聯網應用進行強化。透過世代間的比較，它在單執行緒效能方面的提升可達到23％，在多執行緒效能方面則可提升19％，在繪圖效能方面最高可為前一代產品的2.95倍。新的雙視訊解碼功能區塊讓處理器以每秒1080p/30幀的速度處理40個同步影片串流，最多可輸出4個4K視訊通道或2個8K通道。

AI推理演算法可以在多達96個圖形執行單元(INT8)上運行，也可以在內建有向量神經網路指令（VNNI）的CPU上運行。透過Intel Time Coordinated Computing（Intel TCC Technology）和時效性網路（TSN）技術，第11代處理器可滿足即時運算需求，同時在各種使用情境中提供確定性效能。英特爾的第11代Core處理器已經有90多個合作夥伴致力於提供解決方案，以滿足客戶的需求。

Intel Atom x6000E系列以及Intel Pentium和Celeron N和J系列處理器代表了英特爾針對物聯網增強的第一個處理器平台。它們提供強化的即時效能和效率；3D繪圖效能提升2倍；專用的即時卸載引擎；IntelR Programmable Services Engine，能夠支持頻外和頻內遠端裝置管理；增強的I/O和儲存選項；以及整合的2.5GbE時效性網路。它們最多可以同時在三個顯示器上支持4Kp60解析度，透過Intel Safety Island滿足嚴格的功能安全要求，並包含基於硬體的內建安全性。

這些處理器具有多種使用情境，包括工業部份滿足工業機器人、化學、油田和能源網格控制等即時控制系統和裝置，符合功能安全要求。在運輸部份，半自駕的巴士、火車、船舶等交通工具，讓車輛控制、車隊監控和管理系統同步接收來自多個感測器並可直接動作。

在醫療保健部份，需要AI和電腦視覺並降低能耗的醫療顯示器、推車、服務機器人，入門級超音波機器，閘道器和自助服務終端機。在零售和旅館業部份，具有高解析度圖形顯示的零售和速食餐廳裡的固定和移動式POS機。

英特爾Atom x6000E系列，英特爾Pentium以及Celeron N和J系列已經有100多個合作夥伴致力於提供解決方案。

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