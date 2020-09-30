記憶體封測廠力成宣布，將力成科技新加坡Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.之半導體凸塊相關資產出售與新加坡之聯測科技控股公司，資產買賣及相關合約已於今日簽署，此買賣交易預計於明年1月1日完成。

力成表示，資產買賣及相關合約已在簽署，買賣交易預計明年1月1日完成，交易金額為3060萬美元，處分利益折合新台幣約為2.75億元。以力成目前股本77.91億元估算，將貢獻每股獲利約為0.35元。

力成於6年前從韓國Nepes取得新加坡晶圓凸塊廠100％的經營權，但因績效不佳，持續不賺錢，力成決定出售。力成指出，出售新加坡半導體凸塊相關資產，主要考量是整併現有營運據點，提升整體營運績效。

力成科技新加坡仍將扮演力成科技投資中國大陸及東南亞地區的投資控股公司的角色，並持續持有力成科技(蘇州)及力成科技(西安)二家公司之股權。

(工商 )