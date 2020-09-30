受美國政府禁止向中國華為技術公司供應記憶體晶片影響，美光科技（Micron Technology Inc）第一財季營收預測略遜於華爾街預期，受此打擊，周二盤後美光股價陷入震盪，目前跌2%，報49.84美元。

美光表示，華為占第四財季（截至9月3日）營收約10%。執行長Sanjay Mehrotra在投資人會議上表示，美光無法將這些晶片轉移給其他客戶，因為在9月14日禁令生效之前，僅有一個月的通知期。

Mehrotra表示，針對華為的供應限制將對第一財季造成負面影響，但對第二財季的影響程度將減輕。

DRAM晶片大廠美光公布，第四財季營收較前一年同期大幅成長逾24%，為60.6億美元，超出市場預期的58.9億美元。

第四財季可歸屬公司之淨利為9.88億美元，相當於每股87美分，較前一年同期的5.61億美元、每股49美分大幅成長。排除特別項目後，每股盈餘為1.08美元，優於市場預估的99美分。

該公司預期新財年第一季營收為52億美元加減2億美元，低於分析師預測均值53.1億美元。

(時報資訊)