國民黨在野加上面臨黨產會追殺，財務陷入困窘，國民黨主席江啟臣決定搬遷中央黨部。江啟臣今天在電台接受專訪時表示，目前還有很多地點在考慮中，也不排除會搬到杭州南路的智庫（國家政策基金會），跟智庫在同一棟樓裡。

江啟臣指出，國民黨不再是家大業大，目前中央黨部人數也不如過去，八德路的中央黨部總共3200坪，一年租金高達4600萬元，為了節省開銷，江啟臣決定搬家，目前有多個考慮地點，年底前會做決定。

節目主持人黃暐瀚詢問，是否為媒體披露的民生東路、建國北路的位置，江啟臣表示目前都還在考慮，且他也在考慮是不是乾脆把中央黨部搬進智庫裡面。江指出，智庫的大樓是國民黨的，但是土地是國有財產地的，性質上屬於跟國家租那塊地，搬回去目前來說不用租金。

黃暐瀚也好奇問，是否有黨員認為八德路中央黨部風水不好才會一直輸？江啟臣說，風水是見仁見智，但是2018國民黨也有大贏。至於是否有屋主認為在野黨被追殺不敢租？江啟臣說，屋主都會有考量，有人不希望政黨來租，目前都有組小組在評估。

至於國慶日江啟臣會不會參加國慶，江啟臣說，「收到邀請我就會去」，國民黨是中華民國開國政黨，今年109歲，大聲唱國歌，祝賀中華民國生日這是很開心的事啊。

(中時 )