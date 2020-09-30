立法院衛環會第二會期日前開議，國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中為了美豬牛進口爭議，你來我往，上演激烈對決，引發外界關注。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，「立法院衛環戰場2022北市長前哨戰？陳時中聲量是蔣萬安的2.32倍」。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」發文指出，「立法院第二會期八個委員會開會首日，許多人把焦點聚焦在衛生與環境委員會，將蔣萬安對陳時中 的質詢，視為2022台北市長的試水溫第一戰，小編覺得此時談選舉仍太早，但仍舊嘗試以當日聲量兩人互比，「根據28日的即時新聞社群聲量、新聞聲量與GoogleTrends三項聲量指標觀察，陳時中與蔣萬安兩人的聲量，無論何項指標，陳時中都是蔣萬安的兩倍以上。」

粉專指出，綜合各項指標下來，兩人的聲量比為69.96%vs30.04%，陳時中是蔣萬安的2.32倍，「所有出席立法院質詢的在野黨委員，焦點當然都在陳時中上，也不只蔣萬安，而陳時中對於美豬的問題尚且應對得宜，未讓在野黨得到猛攻機會。因此，陳時中失分不多，而蔣萬安也得分未多。」

當天蔣萬安與陳時中爭辯激烈，質詢到12分鐘仍停止，直到代理召委、國民黨立委徐志榮跳出來喊停，表示之後還有很多時間，更說出「謝謝2位準市長」，不僅現場的人聽完都笑了出來，蔣萬安、陳時中也面露笑容。

(中時新聞網)