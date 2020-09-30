藝人歐陽娜娜將在大陸十一國慶登上央視，並與其他藝人合唱《我的祖國》，引發一連串爭議。對此，國民黨立委陳玉珍認為，言論與表演自由是基本人權，如果大家要把這當作是叛國的話，是不是也該禁用淘寶、禁陸劇？一番言論讓一旁的媒體人尚毅夫直呼，「我在台灣那我算什麼？我們這些人民在台灣算什麼？」

陳玉珍在政論節目《新聞面對面》澄清，不是在幫特定人辯護，而是在幫這個制度辯護，言論自由、表演自由是一種基本人權，我們都在批評大陸不好，批他們做那些抑制言論自由的行為，「我們為什麼要跟大陸學習？」

陳玉珍強調，對的東西就是要堅持，國家往對的方向走，維持民主制度跟言論自由，這些基本人權一定要堅持，如果大家要無限上綱，把所有事情跟大陸扯在一起就當是叛國的話，那是否也不應該上淘寶，大陸製造的東西是不是不能買？

高嘉瑜則認為國民黨對這件事要有一個態度，一方面因為歐陽娜娜的爸爸是歐陽龍，是國民黨黨員，過去也是國民黨的發言人，就算今天不是歐陽娜娜，國民黨員如果去大陸登台唱這樣的歌，「你們能夠認同嗎？你們能夠接受嗎？有言論自由的空間嗎？恐怕沒有」，去唱我的祖國、去幫國慶，幫大陸做統戰的樣本，這已經是政治，而不是表演了。

陳玉珍回應，台灣是民主自由國家，父親跟女兒的黨派選擇通常不一樣，「我們主席說罪不及妻孥啊」，若要比勇武派、比誰愛國，那大陸的宮廷劇是否也應該禁止。

不過，陳玉珍始終沒有正面回應，國民黨是否認同、接受歐陽娜娜到大陸唱我的祖國，讓高嘉瑜相當無奈。

尚毅夫也忍不住說，10月1日跑到大陸去慶祝國慶，然後唱我們祖國、我熱愛我們的祖國，「那我請問妳，我在台灣那我算什麼？我們這些人民在台灣算什麼？」台北市議員鍾小平也認為，平常要唱什麼歌、穿什麼衣服都沒意見，但選在10月1日大陸國慶，「一統戰、二統一、三國民黨受害」。

(中時新聞網)