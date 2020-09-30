民權橋下60人烤肉趴「留滿地垃圾」，炭火沒滅人就跑光。（圖／翻攝自PTT）

民權橋下60人烤肉趴「留滿地垃圾」，炭火沒滅人就跑光。（圖／翻攝自PTT）

中秋節還沒到，就出現烤肉亂象！一位網友PO出多張照片指出，台北民權大橋下方60人烤肉趴，留下一地的垃圾、廚餘、連炭火都還沒滅，人就跑光了！誇張照片曝光後，引爆網友怒火，許多人痛批，太扯！超沒公德心。而舉辦活動的店家也被肉搜，事後也在臉書公開道歉。

網友在PTT上發文表示，27日傍晚5點左右，大概有50、60位年輕人在觀山河濱橋墩下，最外面靠近車道的地方烤肉，原PO晚上十點左右回去，發現人已不見蹤影，但原地卻留下一地的垃圾沒清理。

該網友PO出多張現場照片指出，吃剩的廚餘、用過餐具和酒瓶酒罐等大量的垃圾都被留在原地，連烤肉的木炭都沒有滅掉。但他在現場等了半小時都沒有看到人回來，不知道是暫時離開會再回來收，還是有請專門的清潔隊會來收。

誇張的照片曝光後，引發網友討論，「這也太過份了」、「高調推，超沒公德心，留一堆垃圾是要誰幫你收阿」、「每年中秋都這樣，河堤一堆烤肉完不帶走垃圾」、「 公布吧！超沒公德心的一群人欸」。

後來也有網友肉搜到疑似舉辦烤肉趴的店家，而該店家也在臉書發文道歉，自己做了最壞的示範，沒有善盡維護環境衛生整潔的責任，隔天也立刻前往清理刷地，但也知道為時已晚，因此也保證不會再發生類似的事情，最後也再次向大家道歉！

(中時新聞網)