國民黨革實院長羅智強今天在臉書透露，遭監察院調查他的4筆政治獻金，其中3筆都低於10000萬元，最低是306元，指姓名與身分證字號不符，要他舉證。羅智強怒轟監察院長陳菊「查羅智強300元，不查陳明文300萬」，是東廠政府對付羅智強，繼「雙謝」、「雙蘇」之後，連陳菊也出手了。

羅智強發文說，繼謝長廷、謝志偉「雙謝」以及蘇嘉全、蘇震清「雙蘇」後，偉大的監察院長陳菊也擺好架勢來修理羅智強了，真是五軍齊出、軍威壯盛，好一個殺氣騰騰的東廠政府。

他說，這位氣爆案、私菸案的責任主管，過去被監察院糾舉無數的陳菊，上任監察院，沒看她打過任何一隻民進黨政府貪瀆不法的大老虎，所有的大老虎裝瞎當沒看到，一上任就發文查羅智強的政治獻金，真的好棒棒。

羅智強說，當然他也不怕陳菊查他的政治獻金啦！但好笑的是，她的偉大監察院，要他交待2018年他參選台北市議員時，四筆政治獻金的身分證字號。2018年他幾乎都是靠臉書粉絲小額捐款參選的，一共募得了8000多筆小額捐款，捐99元、500元、1000元、1萬元的都有，而陳菊的監察院說他有四筆捐款，姓名與身分證字號不符，其中最小的金額是306元。

「306元、306元、306元。」羅智強說，從他的8000多筆小額捐款中，找了一筆306元的捐款，說姓名與身分證字號不符，要他交待。他也真服了陳菊「不打老虎，卻能雞蛋挑骨」的本事，這麼閒有空查羅智強的300元，怎麼不去查查陳明文的300萬。

他說，他辦公室同仁被掀翻了，依法，低於30000元的政治獻金，只需留姓名與身分證字號，不需留連絡方式。請問陳菊，他又沒有東廠政府的公權力和調查權，他如何去找到這位捐款者，確認其姓名與身分證字號是否相符？

羅智強說，這四筆捐款，有三筆都是低於10000元他的辦公室同仁忙了半天，告訴他，他們找不到捐款人，問他怎麼辦？他說，怎麼辦，就回陳菊說，他沒有東廠的本事，他找不到！叫東廠自己去查！

他說，只有一筆超過30000元，所以捐款人留了連絡方式，我們向當事人再三確認捐款人說，身分證字號和姓名「絕對無誤」。辦公室回電給監察院監察院要他「提出證據」證明無誤，他的辦公室只好再去打擾捐款人，但捐款人根本不相信這個民進黨政府，只強調身分證字號與姓名無誤，不願提供所謂的「證據」。

羅智強向陳菊喊話說，謝志偉放著駐德代表的正事不幹，打破所有外交官準則，莫明其妙的跨海射羅智強一顆「紅帽飛彈」，妳要不要去彈劾一下這位民進黨駐德大內宣部長，領中華民國薪水，不務正業的抹紅中華民國國民？妳要不要去彈劾一下蘇貞昌，答應過堅持牛豬分離卻跳票，同時超過一年不依法開食安會議？

他指出，陳菊上任監察院長時說：「很多人懷疑自己能不能超越黨派，但相信時間會證明一切，一定能本於職責，將台灣帶往公正、美好、有是非公道的社會。」結果，沒看她「超越黨派，辦半個民進黨政府的弊案」，卻拿捐給羅智強300元的政治獻金開刀，真是好公正、好美好、好有是非公道、好超越黨派的陳菊啊！

羅智強強調，說穿了，陳菊的想法和雙謝雙蘇一模一樣，消耗他的時間、消耗他的體力、消耗他有限的財力，讓他恐懼、讓他破產、讓他閉嘴！他送這個東廠院院長陳菊一句話，要找藉口罰羅智強就來罰，但要他閉嘴，門都沒有，他會繼續用筆，寫破民進黨的種種荒謬惡霸，寫到民進黨現形，寫到民進黨下台。

(中時 )