中華電信總經理郭水義29日表示，5G與數位轉型是科技不可或缺的產業發展過程，政府提供了建設上的補助，5G有關的前瞻預算將近一千億元預算，朝著加強5G基礎網路及公共建設，就會有很好的開始 。

台灣通訊學會29日舉辦「5G×數位轉型高峰論壇」，五大電信公司包括中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五及亞太電信總經理黃南仁齊聚一堂，與行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗及蕭祈宏共同探討5G及數位轉型。

郭水義強調，5G碰到數位轉型，是電信產業成長的契機，電信產業這麼多年來衰退，成長契機代表服務升級無限能，可以期許協助全民及百業升級 ，台灣電信版圖小，但科技實力強，若能共同打造智慧解決方案，在別的國家的智慧解決方案未發展很好的時機下，趕快把台灣的智慧解決方案輸出海外，這才是台灣隊打國際盃的好時機，也是打造台灣成為智慧國家及智慧島嶼最有效的落實。

郭水義表示，電信業很難靠一己之力打造各行各業，「廣結盟」包括廣納夥伴、軟硬結合、垂直整合都很重要。他亦期許政府透過5G補助、監理機關兼顧產業發展跟監理平衡，促進產業永續發展。

郭水義提到，台灣已經進入快速推行5G的時代，自6月底開台至今短短3個月內，通傳產業發生多項大事，包括電信管理法施行、3GPP對R16標準定案、NCC新一屆委員上任、台美發表乾淨網路共同宣言等，而行政院提出前瞻計畫2.0，有望超前佈署950億預算強化5G基礎公共建設、縮短偏鄉數位落差。

他並引用評測機構OpenSignal數據顯示，台灣5G平均下載速度全球第四，可用率位居全球第六，成績卓越。郭水義也分享中華電信近期投入5G成果，包括開台3個月內已推出24款5G手機，總計佈建超過3千座基地台，年底上看4千座。

中華電信除已透過高低頻兼顧容量跟涵蓋率，更提供可立即使用的商頻專網，包括近期跟日月光合作台灣首座5G mmWave智慧工廠，以及在全台13縣市找17個業主合作智慧農業，解決人口高齡化、少子化、人口集中都市化等社會變遷帶來的農業議題。

(工商 )