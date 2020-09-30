英特爾宣布推出第11代Intel Core處理器、Intel Atom x6000E系列，以及Intel Pentium和Celeron N與J系列，為邊緣運算客戶帶來了新的人工智慧、安全性、功能安全性和即時功能，並聯合攜手AAEON研揚科技、ADLINK凌華科技、Advantech研華科技、Getac神基科技、iBASE廣積科技、IEI威強電、LILIN利凌科技、NEXCOM新漢智能系統等台灣8家廠商（依公司英文名排列），共同推出新一代物聯網、工業物聯網產品，於邊緣運算注入無與倫比的人工智慧運算效能。

英特爾亞太區物聯網事業部資深業務開發總監李佩霙於會議中談到，新一代處理器不僅在矽晶片硬體層面提升運算效能，OpenVINO軟體平台更替邊緣運算提供強大的動能。英特爾亞太區物聯網事業部平台行銷經理張沛哲亦提出新平台的重要改進，包含繪圖顯示效能提升、即時運算支援，以及工業4.0相當重要的功能性安全（Functional Safety），可透過感測器偵測人員誤闖工作區，避免造成人身傷害。

研揚科技副總經理邱又予表示，我們新推出的GENE-EHL6 3.5”嵌入式單板電腦，搭載Intel Atom x6000E 系列，以及 Intel Pentium和Celeron N與J系列處理器，可支援我們絕佳的頻內管理軟體解決方案，Intel Programmable Service Engine亦提供頻外管理解決方案，於不影響原先整體效能的情形之下，達成遠端管理功能。

新漢事業群總經理及創博公司執行長林弘洲亦針對自家搭載Intel AtomR x6000E系列的產品發表看法，透過整合Intel Safety Island與Intel Safety Package達成功能性安全，我們的NexCOBOT SCB100機器人自動化系統，不僅加速取得IEC61508 SIL2/ISO13849 CAT3 PLd安全認證的時間、支援FSoE（Safety over EtherCAT），更是降低系統的建置成本與加速上市時間的全方位解決方案。

凌華資深協理Henk van Bremen表示，凌華科技亦透過COM Express Type 6精簡型模組，推出分別搭載Intel Atom x6000E處理器的cExpress-EL、以及搭載第11代 Intel Core處理器的cExpress-TL，前者尚有尺寸更為迷你的LEC-EL，後者更有採用COM-HPC模組電腦規格的COMHPC-TL，以滿足不同工業邊緣運算市場的效能需求。

透過英特爾免費提供的OpenVINO軟體工具，能夠於多樣化的應用程式環境，快速有效地處理電腦視覺與推理工作，並將邊緣運算正確地卸載至不同英特爾產品所具備的通用、專用運算單元，提供強大的推理能力。

研華科技同步推出一系列敏捷工業自動化控制產品，工業物聯網事業群副總經理張仁杰表示，從邊緣感測器擷取資訊，到PLC的多樣化連接性，再到即時動作控制，我們均可提供工業化控制與智慧型軟體，於第11代Intel Core處理器基礎之上，支援Intel Time Coordinated Computing時序協調運算與時效性網路，並讓應用程式擁有可擴展性。

威強電總經理江重良更是直接帶來Yolo v3物件偵測演算法效能比較數據，藉由自家PoE網路交換器收集影像感測資料並儲存於NAS內部，透過支援OpenVINO並搭載第11代Intel Core處理器的DRPC-250-TGL TANK AIoT開發套件，於INT8、FP16、FP32精度均可提供2～5倍的效能成長幅度 。

利凌科技資訊長胡志剛介紹搭載第11代Intel Core處理器的NVR網路型錄放影機，公司的LILIN AI Cloud亦結合OpenVINO，並透過Deep Learning Boost with VNNI，Iris Xe Graphics相較先前世代UHD Graphics 630提供4倍以上的深度學習效能增長。

藉由英特爾有史以來最強大的節點內製程升級，10nm SuperFin首款產品第11代Intel Core處理器提供相較前一世代產品單執行緒、多執行緒約23％、19％的效能提升幅度，繪圖效能亦為2.95倍 。而強化過後的視訊解碼已可支援AV1格式，亦支援4個4K或是2個8K視訊畫面輸出。

神基科技強固型及影像解決方案事業群總經理黃承德表示，該公司準備推出搭載第11代Intel Core處理器的強固型電腦，不僅相較前一世代提供更高的效能表現，亦於極端、艱難的工作環境，提供可信賴的解決方案，並結合該處理器的效能與省電性/電池續航力，顯著提高使用者體驗。

藉由新世代處理器所帶來的視訊解碼與視訊輸出優勢，廣積科技副總經理李家富介紹支援4螢幕輸出的SI-654-N和16螢幕輸出的SP-16E電視牆數位看板播放系統，更整合Intel Arria 10 FPGA以便提供多螢幕輸出視訊處理功能。該電視牆數位看板支援iSMART智慧節能技術，提供開關機自動排程與電源恢復功能，硬體EDID Emulation更支援4K/60Hz以上。

藉由此次的英特爾邊緣運算說明會，揭示與生態系的密切合作關係，並強化與台灣這個重要市場各個廠商的合作關係，未來亦將持續不斷地與位於生態系其中的廠商合作，不僅提供一流的硬體晶片，更以軟體加速整個邊緣運算平台的效能表現。

(工商 )