台灣大哥大總經理林之晨表示，5G時代大家都必須做數位轉型，轉型就能發揮10倍成長機會，不轉型，則可能原地踏步甚至剩不到8成營收。

林之晨特別提醒「發展5G不要重蹈WiMAX的覆轍」，他說，台灣當年選擇冷門技術卻導致全國損失幾百億，甚至讓4G發展落後其他國家，損失非百億元。

他特別提出三項政策建議，第一，利用台灣5G在國際上的優勢，加速基礎建設，縮短城鄉數位落差；第二，第一波釋照頻寬僅270MHz不敷使用，建請行政院偕同交通部郵電司、NCC設置地面衛星站，以超前佈署第二波釋照之清頻規劃；第三，應參考國際主流5G頻段依序釋出n78、n77，n79頻段的釋出需等到其他國家都擁抱時再釋出。

林之晨也提到，4G發展十年來，產生很多具備國際影響力及數百億元產值的企業，例如Line、TikTok、Snapchat等，這些巨頭卻沒有一個來自電信公司，此為電信事業在4G犯錯之苦果。客戶要的是應用，不是電信，電信業者若只把自己當成基礎層，就無法推出客戶想要的應用、無法參與生態系的蓬勃發展。

林之晨建議業者要將網路（Network）跟應用（Application）更好地綑綁在一起。這過程需要轉型，更需要找到好的合作夥伴。他舉例，台灣大開台期間推出超5G應用，找了NVIDIA合作發展雲端遊戲串流平台、電商momo合作智慧零售、與富邦悍將做球員粉絲互動、和台塑貨運做自駕車跟智慧運輸等。他期許10年後5G結束，6G來臨，電信事業都能成功轉型，比3G、4G更光榮。

台灣通訊學會29日舉辦「5G×數位轉型高峰論壇」 ， 五大電信公司包括中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五及亞太電信總經理黃南仁齊聚一堂，與行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗及蕭祈宏共同探討5G及數位轉型。

(工商 )