台灣通訊學會9月29日舉辦「5G×數位轉型高峰論壇」五大電信總經理、NCC委員齊聚探討5G數位轉型，NCC副主委翁柏宗表示，5G帶來改變，7月1日正式上路的「電信管理法」讓業者經營更有彈性。

翁柏宗強調，當數位轉型來臨，數位素養也很重要，NCC得從監管機構變成輔導支持的機構。未來5G不只有人跟寬頻，還有垂直場域應用，台灣很多中小企業，需要電信業者協助消弭對5G投資的忐忑不安，運用5G協助台灣各產業在國際大廠競爭下突圍。

另外，翁柏宗表示，電信管理法上路之後，電信業者未來可以在頻譜共享、出租更加彈性，NCC將協助促進5G服務創新應用。另外，透過非接觸的感知應用，5G正在改變商業模式。至於5G垂直場域，則可望結合物聯網、AI應用，擴大電信業者的競爭力。

包括中華電信總經理郭水義、台灣大哥大總經理林之晨、遠傳總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信總經理黃南仁，共同齊聚探討5G時代下的數位轉型之路。

(工商 )