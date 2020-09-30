遠傳電信總經理井琪表示，5G發展像極了愛情、酸甜苦辣都有，結合數位轉型發展後是「問號還是問號」，所以遠傳稟持務實態度。

另外，井琪認為，利用已完成競標的3.5GHz及28GHz提供企業轉型，這就是鼓勵網通業走出國際市場最可行的方法，若再另外發放4.8~4.9GHz頻段給業者興建專網，「走偏了，反而走不出去」，有點可惜而且不聚焦。

台灣通訊學會29日舉辦「5G×數位轉型高峰論壇」，五大電信公司包括中華電信總經理郭水義、台灣大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五及亞太電信總經理黃南仁齊聚一堂，與行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、NCC副主委翁柏宗、委員孫雅麗及蕭祈宏共同探討5G及數位轉型。

井琪強調，數位轉型從4G就開始了，新冠肺炎疫情「歪打正著」，改變了產業及普羅大眾對數位轉型的了解，加上5G適時推出，剛好把4G做不到的場域打開了。

她提到，國際調查顯示有75％企業相信5G是數位轉型的關鍵趨力，更是不同產業策略發展的共同重心。與其說電信要和企業做「垂直整合」，不如說是「垂直配合」。產業跨域、垂直的結盟，可以共同挖掘潛在商機。

井琪認為，遠傳從4G時的「大人物」一路打造「智慧城市」願景，先看見消費者在實際場景的需求，和企業機關攜手打造相關應用，讓消費者受惠。包括台北市自駕巴士、桃園智慧路燈等，近期在台東做智慧診療，更用「網路代替馬路」，把醫療資源帶進偏鄉。

井琪也特別提出5件業者「心頭事」，第一，希望政府有完整的頻譜規劃跟適時釋照；第二，盼以時間和預算資源鼓勵產業加速開發3.5GHz及28GHz設備；第三，推動與促進共頻共網合作；第四，OTT產業監理需替電信事業解套；第五，跨域整合過程的創新應用，需要更友善的法規環境。

(工商 )