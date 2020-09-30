「理仁柏舍」像都市一顆珍珠，曖曖內含光，展現溫潤氣質。（盧金足攝）

台中7期寸土寸金，有3個全台聞名的產業，包括雨衣龍頭達新工業、維他露汽水與全成製帽，都從7期發跡，隨著土地開發高樓大廈林立，隱身7期旁達新工業創辦人起家厝首度公開，打造成理仁柏舍美感公園，聯聚建設董事長江韋侖表示，有感台商打拚精神，將由達新故事，對下一代還有廣大群眾，傳承及企業精神。

江韋侖興建藝術品等級的豪宅，在7期由點擴大為面，建築物形成城市美術館地圖，近年轉戰商用不動產，進駐中台灣頂級豪辦「聯聚中雍大廈」的企業主，很多都是隱形冠軍，勇於挑戰改變的聯聚，將亮相的「理仁柏舍」，為了這塊土地，尋找了15年。

理仁建設力作「理仁柏舍」，將變成都市美學的一部分。（盧金足攝）

說起和達新創辦人起家厝的緣份，江韋侖說，有次與創辦人兒子連絡，剛好他要回家探望母親，第一次走進這棟坐擁綠地樹木的別墅，驚艷在車水馬龍台灣大道旁，竟有如此的房子，更沒想到多年後，幸運標下土地，決定打造理仁建設的處女作。

「我們從小都是穿著達新牌雨衣長大的」，江韋侖表示，達新這家公司在台中是非常有代表性的企業，因緣際會認識達新創辦人之子，成為20多年好友，「那時候一進來，就對這個房子特別的有感覺」，想著有一天公司有機會要開創第二品牌時，「這地方就是最適合的地方，這就是所謂的，彼此之間的磁場」。

理仁建設成立15年之久，從沒有推過一個建案，江韋侖直言「因為要尋找一個非常好的風水寶地」，偶然之間知道達新要將原本的宿舍釋出時，就很積極規畫，期待不管是從出生到98歲，這個生活空間都很適合他們。

經過半世紀的達新起家厝，聯聚將1000多坪園區打造成藝術園區，開放民眾免費參觀，除互動式「編織之森」裝置藝術，還有自然閱覽室，手工窗花歲月洗禮仍展現風采，讓民眾親炙老宅之美，「理仁柏舍」也將變成都市美學的一部分。

(中時 )