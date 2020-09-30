美股昨夜跌多漲少，影響日股今早續跌，韓股適逢秋節，今起連三日休市，台股走自己的路，由三大期指率先逆勢攜手開高，10月台指期開漲35點、為12456點，隨後大盤開高15.92點、為12483.65點，鴻海(2317)、國巨(2327)續撐盤，台積電(2330)、聯電(2303)續弱。

美國總統大選首場辯論今日上午登場，加上美疫情升溫，在各種不確定因素干擾下，昨日四大指數僅費半指數獨紅小漲，收盤，道指下跌131.40點，或0.48%，收27,452.66點；標普500指數下跌16.13點，或0.48%，收3,335.47點；那指跌32.28點，或0.29%，收11,085.25點；費半指數上漲4.88點，或0.22%，收2,242.52點。台積電ADR漲0.93%，聯電ADR跌4.64%，日月光ADR跌3.37%。

台股大盤昨日在交投續降溫、台積電開高收低的情勢下，倚靠鴻海、國巨撐場，終場收12467.73點，小漲4.97點，總成交值微降至1535.85億元，而以中小型股為主的櫃買指數則小跌0.31做收。籌碼面，昨日內外資對作，外資轉賣超7.05億元、投信買超2.23億元、自營商買超3.8815億元，三大法人賣超0.93億元。

分析師指出，今日台股將收月線、季線，然適逢中秋連假將屆，且國際疫情反覆、美國政局變數，市場觀望氣氛持續增強，投資人抱股過節意願不高，指數恐仍是震盪整理為主。

(時報資訊)