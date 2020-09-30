東芝周二宣布，將退出呈現虧損的系統LSI晶片業務；東芝目前正尋求集團獲利率的提升。

該晶片業務包括對豐田汽車供應的影像辨別處理器，東芝表示，為支持現有客戶營運，會繼續供貨。另外東芝其他的類比IC和微電腦業務將持續保留，馬達控制產品也將繼續開發。

東芝計畫為系統LSI業務部門的770名員工提供優退的選項，該措施將耗費東芝118億日圓(約1.11億美元)的成本，但是已經計入其獲利展望。另一方面，東芝的電源管理晶片業務將保留。

東芝在聲明中指出，東芝決定退出，並且建立一個不易受市場波動影響的堅實業務結構，該結構即使經歷美中貿易衝突也能持續下去。

東芝曾在美國核電事業虧損時，於2018年以180億美元出售記憶體事業給貝恩資本(Bain Capital)等公司，現今存續公司為鎧俠控股(Kioxia)。另由於美中衝突影響全球需求，鎧俠在本周推延了IPO時程。

(時報資訊)