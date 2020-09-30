在與美國財政部長穆姆欽（Steve Mnuchin）談話約50分鐘後，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二表示，她希望本周就新一輪新冠紓困方案與白宮達成協議。佩洛西計畫周三與川普政府繼續進行進一步的協商。

當記者問及本周能否就額外的新冠紓困措施達成協議時，佩洛西表示：「我充滿希望。」

佩洛西周二與穆努欽的協商，是這幾天來兩人之間的第三次對談。佩洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）在推特上發文表示：「兩人討論了更新後的《英雄法案》（Heroes Act）內容，並同意明天再度對話。」更新後的《英雄法案》指的是眾議院民主黨人周一公布之規模為2.2兆美元的新冠紓困振興方案。

以佩洛西為首的民主黨陣營，正試圖就新一輪新冠紓困法案與川普政府達成折衷協議。此前佩洛西和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer ）尋求的是規模高達3.4兆美元的方案。

眾議院議事委員會主席麥戈文（James McGovern）表示，議員最快可能在周三審議該法案，但這很大程度上將取決於佩洛西與穆努欽的下一次協商。他表示：「我們做出了很多妥協，就看看他們怎麼說。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在接受CNBC訪問時則明確表示，白宮仍然認為2.2兆美元這個數字太高。他表示：「我認為有些事雙方都同意，但另一方想要一個龐大的方案，而我們認為不需要。」

白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）此前曾表示，川普總統將願意簽署1.3兆美元的方案。佩洛西周一已敦促川普政府提高這個數字。

(時報資訊)