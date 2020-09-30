新北市29日晚間，國道33公里處往北匝道處，有一輛黑色轎車突變換車道，擋下後方小貨車，接著雙方駕駛下車後隨即互毆，其中小貨車駕駛還持有木棒，兩人瞬間在國道上扭成一團，完全不顧當時車流量多、車速也快，全程都被行經的駕駛用行車紀錄器拍下。

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

一名網友於《爆料公社》寫下「第一屆國道武打盃決賽，開始」，並隨文附上行車紀錄器畫面，一輛小貨車在行駛國1往新莊時，被一輛藍色自小客車變換車道攔下後。該車攔截小貨車後，一名身型壯碩的駕駛下車往貨車靠近，此時，小貨車駕駛也下車，相較之下，他的體態較於嬌小，但也不是省油的燈，手裡持著木棒，似乎是有備而來。

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下一秒就朝轎車駕駛猛K，打得他不斷地向後退，但他仍不甘示弱，試著奪去對方手中的木棒，卻與對方扭成一團，眼鏡也被打飛、撂倒在地，2人完全不顧大量車流，就在國道上扭打起來，讓後方行經過的駕駛驚呆，將其分享到網路。

由於事發地是國道上，行經的駕駛也不便多留，紛紛改道離去，短短1分鐘的影片，觸及人數直破60萬人，被網友瘋傳議論，許多人歪樓留言「正精彩，怎麼走了啊」、「國道在走，球棒要有」、「你去哪？比賽還沒結束呀」、「為什麼不播完 我好在意後續啊！」

(中時新聞網)