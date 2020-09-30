批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

第十屆第一會期評鑑表現大表。（圖／翻攝自「公民監督國會聯盟」官方網站）

昨日（29）公民監督國會聯盟（簡稱「公督盟」）公布第10屆第1會期優秀立委評鑑結果，國民黨僅立委林奕華與林思銘2位獲獎。被外界視為台北市長「必勝人選」的立委蔣萬安，縱然已連續7個會期獲得優秀立委，卻在這一期落馬，成網路熱議焦點；不少網友一看到名單，都不禁疑惑：「蔣萬安呢？」

蔣萬安過去連續7個會期皆獲頒公督盟「優秀立委」殊榮，4年前第一次獲獎時，還在臉書表示「『優秀立委』是肯定更是責任」，寫道：「今天晚上接獲通知，公民監督國會聯盟（公督盟）評鑑我是第九屆第一會期的優秀立委。這份榮譽是屬於團隊辛苦的夥伴們，很謝謝你們！」

不僅如此，蔣萬安也在文中表示：「身為立法院的新人，上會期的努力獲得公督盟的肯定，我很高興。但我瞭解，無論是問政，提案或服務民眾，我還有許多需要學習和努力的空間。民眾每一票的託付，我不會、也不敢忘記。未來在衛環委員會，我會加強為民眾的食安把關，完善長照制度，以及推動保護勞工權益的法案。『優秀立委』是鼓勵也是責任，我會與團隊不斷地努力，在立法院為民眾發聲。」

最新一期優秀立委名單出爐，不少網友忍不住問：「蔣萬安呢？」更有網友留言：「蔣萬安這次沒有？」「蔣萬安沒上榜喔！」「萬安咧？台北市長準候選人怎麼沒在名單」、「萬安不見了……」「安安是不是滿腦子市長呢？」「他要不要先辭職，先跑市長行程？」「KMT真慘，執政不行……連監督也輸人家一大截」、「國民黨才兩隻，可憐」。

對此，公督盟表示，蔣萬安雖身兼第10屆第1會期國民黨書記長，卻積極爭取列入「一般立委評鑑」，而非「正、副院長暨黨團幹部評鑑」，其無論日常出勤、特殊事蹟與陽光公議法案，以及「公民評審」評分皆有一定水準，名列立法院社會福利及衛生環境委員會的優秀立委「第二領先群」，表現可謂出色。

至於為何與優秀立委擦身而過？公督盟表示，由於立法院內「社會福利及衛生環境委員會」、「教育及文化委員會」、「內政委員會」競爭激烈，能成為該委員會優秀立委者，「基本表現指標」（含出席率、委員會質詢表現等）都必須拿到滿分；而蔣萬安因身兼國民黨書記長，公務繁重，雖個人質詢都有到場，但一次「法案／預算審查」缺席，讓他錯失獲得「基本分滿分」的機會，成拿不到優秀立委的關鍵。

(中時新聞網)