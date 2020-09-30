天氣轉涼，秋節將至，為與獨居老人分享中秋溫馨氣氛，富宇（4907）建設集團旗下的富宇慈善基金會，與永信（3705）集團旗下的永信社福基金會攜手為中秋添暖意。由富宇捐贈及協助改裝的「獨老服務專車」與「到宅沐浴車」，即日起在富宇企業志工的協助下，陸續載運中秋物資，於台中日常勤務路線發送給獨居老人，分享「家」的幸福與溫暖。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇用心蓋好房子、重視「家」的溫度，這次號召志工投入社會關懷，親自走入社區、深入參與服務過程，也讓志工們深深感動，期盼透過企業資源的挹注與志工的參與，為獨居長者暖心加溫，也為社會帶來正向的力量。

這波發送的中秋物資，有來自富宇捐贈的暖心保溫水瓶組，還有永信員工集資捐贈的大安區農會安全米禮盒、大安禮尋肉鬆禮盒及青蔥脆餅禮盒等，9/29起陸續透過富宇捐贈及協助改裝的「獨老服務專車」、「到宅沐浴車」，於日常勤務路線發送，預計送出80份。

永信社福基金會執行長趙明明說，長年從事社會服務，常聽到長期臥床的失能長者、弱勢及獨居長者，或是不符合工所認列低收條件的邊緣戶，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等因素，無法溫飽，希望將這些心疼化為行動，陪伴長者們度過溫馨幸福的中秋佳節。

富宇捐贈的「獨老服務專車」，日前在台中市府社會局的推動下，整合在地資源，由永信社會福利基金會提供專業服務，每周一至周五，行駛於西屯、南屯、烏日、外埔、清水、沙鹿、龍井、大肚、大甲、梧棲、大安等11區。

而由富宇協助改裝的「到宅沐浴車」，也已自2019年改裝完成後重新上路，提供大台中地區弱勢長者的免費到宅沐浴與愛心關懷等服務。

(工商 )