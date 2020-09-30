台灣女星歐陽娜娜將在大陸十一國慶高歌《我的祖國》惹風波，除了有可能違法遭懲處，更激起台灣網友的怒火，接連灌爆臉書和IG，連她的爸爸歐陽龍也遭波及，被罵「生了一個背骨囝仔」。

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歐陽娜娜去年發表敏感的政治立場，就將演藝重心轉往對岸，最近還將出席大陸的十一慶典，不但驚動到文化部、陸委會，行政院院長蘇貞昌也表示「身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評」，並放話要取消歐陽娜娜等參與對岸國慶表演活動藝人的健保。

許多網友也看不慣歐陽娜娜的行為，除了灌爆她的社群平台，連爸爸歐陽龍也一起被出征，留下各式各樣的謾罵聲：「歐陽氏拜託趕快放棄台灣國籍」、「等要用健保就自動變台灣人了」、「我聞到一股銅臭味」、「老爸是怎麼教出背骨的」等。

歐陽龍日前出席長女歐陽妮妮主演的戲劇《腦波小姐》活動時，談到次女娜娜有許多負面新聞，忍不住替她叫屈：「我要求孩子追求的是價值」，表示會尊重孩子們的意見，有疑慮時都能提出來討論，認為公眾人物就算被外界評斷得有點偏差，也沒有澄清的必要。

(中時新聞網)