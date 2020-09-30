遠東新（1402）今在台北TITAS展前發表一系列的創新技術和機能性產品，遠東新紡織營運總部總經理胡正隆表示，因應全球品牌對循環經濟原材料的重視，目前國內很多廠商都想做再生領域，但要能從研發走到量產，生產技術及良率與價格達到平衡點讓客戶接受，是一大關鍵。遠東新再生、綠色產品的出貨比重已經達到化纖紡織出貨的3成左右。

據了解，過去包括黑松和新光也都曾參與環保循環經濟的投資，但成本高且市場接受度低，最後都放棄了。遠東新30年來一步一腳印，終於在近幾年，環保意識抬頭，循環經濟原材料受到重視，遠東新成為該領域的領航者。

遠東新與客戶adidas及海洋環保組織Parley for the Ocean共同合作的「海洋回收紗專案」，今年也擴大專案覆蓋範圍，全年出貨目標1,500～2,000萬雙鞋，可望超越前3年總和。

adidas及海洋環保組織Parley聯名的「海洋回收紗專案」環保紗球鞋，在2016年首度問世，第一年僅生產50雙；而第二季增加到100萬雙，2018年再增到500萬雙，2019年來到1100萬雙，2020年預估 1500~2000萬雙。

遠東新TOPGREE環保彈性聚酯纖維使用100%寶特瓶回收材質，相較市售聚氨酯彈性纖維少了化學製程及有毒副料，提供面料舒適彈性並大幅降低對環境的破壞，成為國外知名運動品牌指定的環境永續素材。

據了解遠東新近年來積極分散產區，在2018年分別於美國回收和越南新設產區，美國產區設在維吉尼亞洲和愛荷華州，以保特瓶原生和為主；至於越南是從化纖到紡織的一條龍生產。

遠東新目標，明年各主要生產基地的產能配置到達到:台灣40%，大陸20%，越南20%，其他地區20%（含美國）。

(時報資訊)