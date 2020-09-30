美國記憶體大廠美光(Micron)於周二(29日)美股盤後公布2020會計年度第四季財報，營收較去年同期增加超過10億美元，獲利年成長93%，但受制疫情，加上華為禁令帶來的負面影響，美光對營運展望遜於市場預期，盤後股價跌逾3%。

美光(Micron)公布的財報資料顯示，2020會計年度第四季(截至2020年9月3日止)，營收60.6億美元，年增24%；淨利9.88億美元，每股盈餘0.87美元，明顯優於去年同期的5.61億美元，每股盈餘0.49美元，主要受惠雲端服務、個人電腦(PC)和電競遊戲帶動記憶體需求大增。不過，由於美國對華為祭出制裁，美光釋出的財測遜於華爾街預期，導致盤後股價挫逾3%。

美光指出，截至9月3日第四季，來自華為的營收約佔10%。因美國祭出禁令影響，該公司必須在9月14日停止向華為出貨，不知道何時才能獲得許可證，再次出貨給華為。

美光預計，2021會計年度第一季，經調整後每股盈餘為0.40美元至0.54美元，營收為50億美元至54億美元，獲利預估低於分析師預期。美光(MU.US)股價在周二正常盤上漲1.99%、收50.71美元，盤後挫跌3.67%至48.85美元。今年截至周二收盤，美光股價累計下跌5.71%，不如美股之表現。

台廠南亞科(2408)第2季獲利回升，展望下半年，總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第3季合約價將至少持平，因第2季銷售基期已高，第3季銷售預期也將持平。

另外，美國對華為禁令於15日生效，南亞科日前宣布，自15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

南亞科今股價小幅開低，周二，外資買超1萬2377張，三大法人聯手買超南亞科共1萬4120張。

(時報資訊)