確診數攀升，周二歐美原油期貨跌逾3%；據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至9月25日當周，美國原油庫存減少83萬桶，優於分析師原先預期的增加160萬桶。但數據顯示，全球新冠肺炎疫情確診人數來到逾3340萬例，死亡人數來到近101萬例；此外，加拿大人口最多的安大略省新增了700例確診數，創下單日新高紀錄。

分析師認為，挪威石油工會可能發動的罷工活動，恐造成石油生產中斷，加上美元走弱，原先都是有助於油市價格收高，但上漲幅度因全球部分地區新冠疫情惡化而受到壓抑，終場引發市場恐慌性賣壓。其中美國原油跌幅3.2%，倫敦原油跌幅3.3%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌1.31美元，報每桶39.29美元；10月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.11美元；10月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌1.40美元，報每桶41.03美元。(商品行情網)

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