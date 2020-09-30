大陸不時傳出惡整鬧婚，本月28日又有一段鬧婚影片在網路上瘋傳。一名新郎大喜之日被朋友脫到只剩一條內褲，強押進大鐵籠裡，接著慘遭連環砲式的雞蛋狠砸，全身還被倒綠漆，狼狽模樣比關在籠子裡的野獸還慘。，

新郎遇蛋襲後，接著被朋友拿綠油漆從頭上潑下去。（圖／翻攝自影片）

據《瀟湘晨報》報導，開封市鬧區一家酒店門前，新郎全身只剩下內褲，被鎖在一個鏽跡斑斑的鐵籠裡，接著一顆顆生雞蛋往新郎身上砸，頓時全身黏滿了黃色液體，後來一個人嬉笑拿著一桶綠色油漆，往新郎的頭上澆下去。

影片中，新郎被朋友們整得狼狽不堪，由於這次鬧婚是在鬧區的大馬路上進行，引起很多路人的駐足圍觀，儘管新郎臉上勉強擠出笑容，但觀眾的民眾卻搖頭表示，太過分了，很不文明。

網友看後紛紛大罵「這群人真的有病」、「你找的是兄弟還是仇家」、「層次越低越喜歡玩這些」、「拿無恥當光榮，拿惡俗當有趣」、「誰敢這麼欺負我老公我真的會收拾他」、「這都是一幫什麼妖魔鬼怪」。

(中時新聞網)