為使運動資源效益最大化，台南市政府7月起針對37區進行可用地盤點並逐一會勘，將綜合評估區域人口數及現有運動場館資源後向體育署提報計畫，提供市民更多樣化且優質的運動環境。

推動全民運動館興建計畫為教育部前瞻2.0基礎建設計畫亮點之一，設置資格包含區域人口達7萬人以上、轄區內未設有國民運動中心或大型綜合運動館行政區等，體育署將補助各縣市設置至多3座全民運動館。

教育局長鄭新輝表示，前瞻基礎建設計畫是中央挹注地方發展重要計畫，市府透過前瞻1.0興建了亞太國際棒球訓練中心、新營文高11運動設施、優遊查畝營柳營自行車道等重要體育場館，而未來也將積極爭取前瞻2.0計畫。

其中，全民運動館部分，市府自7月份起針對各區公所提報可用地進行盤點，人口數達設置門檻的行政區包含新營區、仁德區、永康區、安南區、東區、北區及南區等7區，目前已召開數次跨局處會議研商各區域發展及用地可行性，將全力爭取經費建置全民運動館，並將場館效益最大化。

體育處表示，台南市運動人口比例高達79.3％，提供市民充足且優質的運動環境是市府責無旁貸的責任，除了爭取全民運動館之興建經費外，也會全力向體育署爭取「興（整）建風雨球場」及「改善既有運動場館設施」等2大項目之計畫經費，希望透過多元化的場館興(整)建計畫，逐步完善臺南市運動設施，提供市民更友善的運動環境。

(中時 )