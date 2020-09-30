南韓超人氣天團Super Junior中的33歲成員厲旭，近日遭到韓國媒體爆料與前女團TAHITI成員Ari（金善映）戀愛ing，讓粉絲們相當震驚在網路上掀起討論，隨後厲旭的經紀公司abel便立即回應此事，本人也親自在社群論壇上發出長文認愛，再度引發熱議。

厲旭2005年由男團Super Junior出道後，便憑著帥氣的外表與溫暖的嗓音收服海內外女粉絲的心，而他除了以男團的身份發行多張暢銷專輯外，也曾為電視劇《間諜明月》、《Super Star K3》、《致美麗的你》、《熊貓小姐和刺蝟》、《女王的教室》等演唱主題曲，之後還跨足電影、電台、音樂舞台劇、綜藝節目等，成績亮眼，成為全方位的藝人。

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而接近適婚年齡的Super Junior，繼同團成員希澈大方認愛TWICE成員Momo後，厲旭日前也被韓國媒體爆出，經熟人介紹後與前女團TAHITI26歲成員Ari熱戀中，不僅為了女友在自己擁有的大樓裡開設咖啡廳，還多次送花偷約會等，甚至有網友直接爆料兩人曾在大庭廣眾下熱情擁吻只是沒被拍到等等，讓不少粉絲相當錯愕。

不過，報導推出沒多久厲旭的經紀公司abel便承認戀情，厲旭也立即在與粉絲們互動的社群論壇Lysn Bubble發出長文向多年支持他的粉絲們道歉並承認戀情，文章中也針對報導中的傳言一一澄清，表示咖啡廳是為父母而女友只是因為之前有打工經驗因此出手幫忙。另外，也有不少網友直指Ari是讓新冠疫情爆發的新天地教徒，Ari同樣在推特上認愛後澄清自己是基督教徒。而兩人大方的認愛雖讓不少粉絲心碎，卻也得到大批網友的支持留言「也該戀愛了」、「承認了就恭喜啊」、「終於有喜事了」。

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(中時新聞網)