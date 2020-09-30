美聯外卡系列賽第7種子白襪隊以4比1戰勝第2種子運動家，功勞歸給先發王牌吉歐利托(Lucas Giolito)，他在前6局完美壓制，沒被擊出任何安打，前6局投出完全比賽是大聯盟季後賽史上第5人，而這是他季後賽初登板，雖然第7局破功，不過仍率隊拿下勝利，外卡系列賽先聽牌。

吉歐利托近年是白襪王牌投手，上個月才對海盜投出無安打比賽，是白襪隊史第19次、本季第1人，進入季後賽後吉歐利托仍相當有大將之風，面對運動家讓對手18上18下，前6局飆出6K，其中第6局更是靠連3K結束此局。

7局上半吉歐利托被拉史泰拉(Tommy La Stella)敲安後才破功，但仍成為大聯盟史上第5位於季後賽前6局完全比賽的投手。百年來僅有前洋基投手拉森（Don Larsen）在1956年季後賽投出完全比賽，且當時為洋基對決布魯克林道奇的世界大賽。

「丟出完全比賽或是無安打比賽是非常偉大的個人成就，但我們現在在季後賽，目標就是贏下每一場。」吉歐利托賽後說，「對我來說，重要的是盡可能抓下出局數，丟幾局完全比賽沒有差別，如果達成了我會很開心發生了，這不是我的本意，就像今年發生的那場一樣，在我心中相當重要。」

白襪此戰都靠全壘打得分，包含恩格爾（Adam Engel）、葛蘭鐸(Yasmani Grandal)的陽春炮，以及阿布瑞尤(Jose Abreu)的2分彈，一舉攻下4分。運動家則在吉歐利托退場後才有攻勢，8上一、三壘有人時靠滾地球跑回唯一1分，在白襪投手壓制下，運動家整場比賽僅敲3安，白襪4比1贏球。

吉歐利托此戰主投7局，僅被敲2安、失1分，有8次三振、1次保送，助白襪在3戰2勝制的外卡系列賽率先聽牌。

(中時 )