超難得！醫捕捉到子宮胎兒尿尿一瞬間 驚：很大港喔。(翻攝自 Icu醫生陳志金)

原來胎兒在子宮裡會噴尿！Icu醫生陳志金在臉書PO出一張胎兒的超音波照，竟然剛好拍到寶寶尿尿的一瞬間，而且水柱超大，還往自己頭上噴，讓陳志金笑說「很大港(台語，水流量很大)的尿尿喔」連網友們也驚呼，「哈哈⋯⋯真大港」、「超神奇」、「感覺寶寶尿很急」。

陳志金表示，這張照片真的非常難得，就這麼剛好拍到了胎兒在子宮裡尿尿的一個瞬間，超大港的尿還是朝自己的頭噴「奇怪，在那個空間，誰不是呢？」更透露其實胎兒在子宮裡，都會喝到、吃到自己的尿尿和便便，能捕捉到這尿尿一瞬間，真的很神奇。

對此，網友們也紛紛留言：「好一個循環再利用的過程」、「膀胱已經這麼有力」、「尿療法」、「哈哈！胎兒在媽媽肚子裡的出頭真多，太有趣了」、「難怪很多人小時候習慣在游泳池重溫舊夢XD」。

還有人驚呼「原來嬰兒會小便？我以為排泄是透過臍帶排給母體後排出」，網友回答「羊水就是胎兒的尿液哦」，讓人長知識了。

在 Instagram 查看這則貼文 陳志金（@dr.icu_kim）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 5:24 張貼

(中時新聞網)