瑞福斯昨日突然決定辭掉快艇總教練的決定讓外界深感意外，然而實際上瑞弗斯是因為戰績問題而離開的嗎？根據《The Athletic》報導指出，瑞弗斯是因為與球團的觀念發生歧見而最終選擇掛冠求去；《洛杉磯時報》報導，快艇希望改變現況，所以決定讓瑞弗斯走人。

現年58歲的芮弗斯是快艇隊史上最成功的總教練，他在執教的7個賽季，例行賽總戰績是356勝208敗，6次闖進季後賽，3次打進西部區四強。

《The Athletic》表示瑞弗斯下課並不是因為止步西部四強，或者是在系列賽3比1聽牌情況下遭到金塊逆轉，而是雙方在執教理念上出現分歧。瑞弗斯和快艇老闆鮑默進行幾次會議和談話，討論了球隊在季後賽出現的問題，並規劃球隊未來發展方向與願景，然而經過幾小時激烈討論後，瑞弗斯和球隊管理層在未來發展方向有了歧見，成為雙方最終分道揚鑣的主要因素。

此外，快艇高層認為球隊本季面臨許多挑戰，例如球隊打法、球員輪替以及里歐納德和保羅喬治在2021年夏天進入自由球員市場，這些都目前需要積極解決的問題。

據了解，瑞弗斯和快艇最大分歧在於堅持讓哈瑞爾頂替先發中鋒祖巴茲更多上場時間，以及在瑞弗斯執教的時候不願意給年輕球員機會。

(中時 )