海基會「2020大陸台商秋節座談聯誼活動」28日於高雄落幕，代理董事長許勝雄於會上表示，兩岸經貿往來四十餘年，台商在外奮鬥打拼，不僅創造台灣經濟發展，也替台海和平而努力。澳門台商協會會長簡廷在發言表示，海基會是台商的娘家，擁有這麼龐大的台商資源，希望海基會能夠帶頭整合跨產業的資源，協助台商創造事業第二春。

海基會「2020大陸台商秋節座談聯誼活動」近期分別於台中、桃園、新竹等地舉辦，而最後一場中秋活動28日於高雄落幕。昨日由代理董事長許勝雄主持、秘書長詹志宏等海基會同仁出席，並邀請高雄市長陳其邁、陸委會副主委李麗珍與經濟部代表共同出席。

近年全球化、美陸貿易戰和肺炎疫情改變全球局勢，許勝雄以「海鷗」比喻台商。他說，海鷗飛翔在高空中，不畏狂風巨浪，如同台商的韌性與精神，近年政府積極推動返台投資，海基會持續擔任政府與台商之間平台，協助與各地方媒合。

座談會上，台商陸續針對投資環境、兩岸經貿交流等議題進行討論，而在檢疫隔離措施方面，台商希望能減少隔離時間，方便兩岸商務往來。對此許勝雄稱，海基會將詳實記錄並彙整相關建言，提供政府進行決策參考。

與會台商會長簡廷在表示，台灣過去以農業社會，轉為工廠製造業，再升為科技產業，然而再此期間，大陸大力招商，幾乎所有台商都往外發展，留在台灣的大多老弱婦孺，社會出現嚴重斷層，造成了台灣三十年的薪資所得無法跟上世界潮流。

簡廷在強調，目前受疫情影響，民眾改變了過去的生活習慣，雲端科技、線上線下整合，迎來巨大商機。而台灣由北往南，新竹有科學園區、台中有精密工業區、高雄有橋頭工業區，但唯獨缺乏文化科技創意產業園區。希望海基會能整合台商資源，打造新時代文化產業園區，讓台灣跟上世界潮流，也為台商創造事業第二春。

(中時 )