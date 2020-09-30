抗議統籌款不公，桃園三黨團要中央踹共。(蔡依珍攝)

抗議統籌款不公，桃園三黨團要中央踹共。(蔡依珍攝)

桃園市議會三黨團近40名市議員，今在聯席審查預算前，聯合召開記者會向中央怒吼，直指中央統籌分配款、一般補助款長期對桃園市分配不公，造成桃園市財政負擔沈重，要求中央「踹共」，補回5年缺少的500億，更揚言膽敢繼續漠視，將號召市民北上，包圍總統府跟行政院。

三黨團不分顏色，今齊聚市議會大禮堂，高喊「抗議統籌」、「補助不公」，並羅列出近年中央統籌分配稅款和一般性補助款，尤其今年桃園僅263.10億元，與第5名台南市差87.69億元，與第1名台北市更差了261.78億元，全因「桃園限定的天花板」成長率不能超過0.5％。

國民黨團總召林政賢表示，桃園正處於黃金建設期，人口不斷成長，建設也如火如荼展開，桃園也是創稅優等生，每年贏台南數百億，但統籌分配稅款居六都之末，一般補助款更只在22縣市中排名第17名，怒斥不要把桃園邊緣化，拒當二等六都。

民進黨團總召陳治文也說，桃園是國門之都，創稅六都第三，得到的補助卻敬陪末座，對桃園未來發展非常不公，尤其桃園人口逐年穩定快速成長，種種有利條件下，應該獲得合理待遇跟挹注，直言巧婦難為無米之炊，依人口成長比，呼籲中央應該重新檢討，讓桃園得到合理待遇，有穩定的未來。

無黨團結聯盟總召李家興說，桃園人口突破225萬、年產值3兆，正需要投入各項建設打造宜居城市，卻未獲合理分配財源，點名總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌的故鄉屏東，人口才80萬，1年的一班補助款竟高達149億元，但桃園僅48 億、屈居全國17名，根本是偏袒，直指桃園連年獲得的財源少第五名的台南市100億，除要求中央補足5年缺少的500億，也提到議長邱奕勝、市長鄭文燦兩星期前直驅中央向主計總長陳情，仍被漠視，嗆聲中央膽敢持續漠視，將號召市民北上，包圍總統府跟行政院。

抗議統籌款分配不公 桃三黨團要中央踹共

三黨團總召說，桃園市的創稅能力2015年為1960億元，為六都第3名，但當年分配的統籌分配稅款僅184億元，在六都敬陪末座，2016年創稅1930億元，但統籌分配稅款195億元仍然六都墊底，反觀台南市，不但人口相差桃園市22萬人以上，兩年的創稅，分別只有742億元及843億元，但統籌分配稅款186億元及196億元，均高於桃園市，面對這種不公平的統籌分配稅款，桃園市民情何以堪。

議長邱奕勝也直言，若依照台南市統籌分配稅款，桃園根本不會舉債，至少爭取到與台南市一樣的統籌分配稅款，要求修正20年未修的財政收支劃分法。

(中時 )